कानपुर (इंटरनेट डेस्‍क)। Neeraj Chopra Cash Rewards: ओलम्पिक 2021 में भारत के लिए एकमात्र स्‍वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने पदक के साथ ही देश भर का दिल भी जीत लिया। अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने चोपड़ा की शानदार उपलब्धि से खुश होकर उन पर कैश प्राइज की बौछार सी हो गई है। उन्‍हें देने के लिए अब तक 11 करोड़ रुपए के कैश प्राइज घोषित किए जा चुके हैं। इनमें कई राज्‍य सरकारें, बीसीसीआई और सीएसके भी शामिल हैं।

हरियाणा सरकार देगी 6 करोड़

सबसे पहले शनिवार को गोल्‍ड जीतने के फौरन बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपये का नकद इनाम और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। बता दें कि चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के स्टार एथलीट के रूप में जाने जाते हैं। उन्‍होंने भाला फेंक में 87.58 मीटर फेंककर ओलम्पिक स्वर्ण पदक जीता है।

बीसीसीआई चोपड़ा को देगा 1 करोड़ रुपये

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ओलंपिक इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को एक करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपये देगा चेन्‍नई सुपर किंग्‍स, 8758 नंबर की स्पेशल जर्सी भी बनाएगा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी CSK भी नीरज चोपड़ा को सम्मानित करेगी, स्‍वर्ण पदक दिलाने वाले चोपड़ा को सीएसके ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।

पंजाब सरकार चोपड़ा को देगी 2 करोड़ रुपये

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एथलीट नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2 करोड़ रुपये के विशेष नकद इनाम देने की घोषणा की है।

On this historic day where India bagged an Olympic Gold medal in an athletic event after 100 years, the Manipur State Cabinet has decided to honour the Javelin throw Gold medalist @Neeraj_chopra1 by extending a reward of Rs 1 Crore.



Congratulations on this historic win, Neeraj. pic.twitter.com/DuoYFhsMFS