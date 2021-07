कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी पहली बार सुर्खियों में तब आई। जब उन्होंने ओलंपिक के लिए टिकट कटाया। वह ओलंपिक क्वाॅलीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर हैं। हालांकि वह मेडल नहीं जीत सकी मगर ओलंपिक में खेलना ही उनके लिए गर्व की बात है। ऐसा करने वाली वह इकलौती इंडियन फेंसर हैं। ओलंपिक तक पहुंचना भवानी देवी के लिए आसान नहीं था। उन्होंने एक ऐसे खेल में करियर बनाया जिसके बारे में भारत में बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। मगर भवानी ने हिम्मत नहीं हारी और सालों से कड़ी मेहनत करके अपना एक नाम बनाया।

बांस के डंडे से करती थीं प्रैक्टिस

भवानी देवी का जन्म 27 अगस्त 1993 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एक मंदिर के पुजारी हैं जबकि उनकी मां एक गृहिणी हैं। 10 साल की उम्र से ही वह खेलों के प्रति आकर्षित हो गई थी। देवी ने मुरुगा धनुषकोडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ाई की और फिर अपने गृहनगर में सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की। भवानी ने 2004 में स्कूल में तलवारबाजी की शुरूआत की। उस वक्त तक वह बांस से बने डंडे से प्रैक्टिस करती थी। भवानी ने पहली बार एक नेशनल इवेंट में इलेक्टि्रक तलवार को हाथ में पकड़ा।

क्यों बनाया फेंसिंग में करियर

फेंसिंग में करियर बनाने को लेकर भवानी देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था, "स्कूल में मुझे तलवारबाजी सहित छह खेल विकल्प दिए गए थे। जब तक मैं इसका फाॅर्म भरती तब तक अन्य सभी विकल्प भर गए थे और मुझे सिर्फ तलवारबाजी ही चुननी थी। यह मेरे लिए नया लग रहा था और मैं इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। भारत में उस वक्त यह एक बहुत ही नया खेल था, खासकर तमिलनाडु के लिए।"

When ur inspiration icon calls u an inspiration, what better day i can ask for? Ur words motivated me @narendramodi ji, U stood by me even at loosing the match, this gesture & leadership has given me boost & confidence to work hard & win upcoming matches for 🇮🇳

Jai Hind@PMOIndia https://t.co/RBZ8BFCXcO