मुंबई (आईएएनएस)। 'नागिन 3' के अभिनेता पर्ल वी पुरी को महाराष्ट्र में पालघर पुलिस ने एक बच्ची से कथित छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। 31 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस ने आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि 376 एबी और पॉक्सो एक्ट, 4, 8, 12,19, 21 के तहत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के चार्ज लगाए गए हैं।

आज अदालत में पेश होंगे एक्टर

एक्टर को अरेस्ट करने के बाद पुलिस रिमांड में लेने के लिए शनिवार को स्थानीय अदालत में पेश करेगी। वालिव पुलिस स्टेशन के अनुसार, जहां केस दर्ज किया गया है। उनके मुताबिक, पीड़ित परिवार ने शिकायत की थी कि पुरी ने लगभग दो साल पहले कथित तौर पर लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया था।

नागिन 3 से फेमस हुए पर्ल

पर्ल ने 2013 के शो "दिल की नजर से खूबसूरत" के साथ एक टेलीविजन अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जबकि एकता कपूर की "नागिन 3" और "बेपनाह प्यार" ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। उन्हें आखिरी बार टेलीविजन सीरीज "ब्रह्मराक्षस 2" में देखा गया था। अभिनेता की ओर से एक आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है। जहां उनकी गिरफ्तारी की खबर से प्रशंसक हैरानं हैं, वहीं नेटिज़न्स का एक वर्ग उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर अभिनेता की आलोचना कर रहा है। हालांकि कुछ कलाकार एक्टर के बचाव में भी हैं।

Dear privileged Girls and Women,

Do not make the heinous allegations of rape and molestation so frivolous and casual that it ceases to hold any value for posterity.@pearlvpuri You have my support✨.