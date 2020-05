वाशिंगटन डीसी (एएनआई)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधवार को ट्विटर पर तब भड़क पड़े, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके दो ट्वीट्स को भ्रामक बताया गया। इसको लेकर ट्रंप ने ट्विटर को फटकार लगाई है। साथ ही उस पर अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

ट्विटर अब राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा

ट्रंप ने ट्वीट किया, 'ट्विटर अब 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। वह मेरे बयान को तोड़-मरोड़ के पेश कर रहा, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी शामिल है। यह खबर पूरी तरह से गलत है, फेक न्यूज सीएनएन और अमेजन वाशिंगटन पोस्ट ने इसके तथ्यों की जांच भी की।' बता दें ट्रंप को ये ट्वीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि ट्विटर ने दावा किया था कि ट्रंप ने पिछले कुछ ट्वीट्स में वोटर्स के साथ धोखाधड़ी करने की बात कही थी।

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....