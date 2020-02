कानपुर। आधार जारी करने वाली सरकारी संस्था यूआईडीएआई आए दिन ट्विटर पर आधार से जुड़ी नई जानकारी देते रहता है। यूआईडीएआई ने लोगों के लिए अब एक और अपनी नई सुविधा की घोषणा की है। यूआईडीएआई ने अपनी एक ट्वीट में लोगों को अपने आधार कार्ड में मल्टीप्ल बदलाव को लेकर दिए जाने वाली फीस के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि अगर आधार में बदलावों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक मांगा जाता है तो ऑनलाइन इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने सरकारी संस्था ने एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया है।

Whether you update one field or multiple fields in your Aadhaar in one go, charges remain Rs. 50. Do not pay extra. If you were asked to pay more, report the centre by calling our helpline 1947 or filing an online complaint from: https://t.co/alQFnkbjEc pic.twitter.com/JbpJHxRrV4