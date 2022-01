नई दिल्ली (आईएएनएस)। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। ऐेसे में बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट सत्र देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महामारी के दो साल बाद आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। बजट सत्र सरकार के एक साल के खर्च को दर्शाता है जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश और उसके लोगों के विकास का रोडमैप तैयार करता है, इसलिए अच्छी और विस्तृत चर्चा देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

True that polls affect Sessions & discussions. But I request all MPs that elections will go on but #BudgetSession draws a blueprint for entire year. The more fruitful we make this session, the better opportunity rest of the year becomes to take the country to economic heights: PM pic.twitter.com/nX1XZ5GQs3