नई दिल्ली (एएनआई)। Union Budget 2022 : बजट सत्र की शुरुआत आज सोमवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हो चुकी है। कल एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दाैरान अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक है।

To ensure that no one returns home hungry, my govt distributes free ration to the poor every month as part of PM Gareeb Kalyan Yojana. Today India is running world's largest food distribution program; it has been extended till March 2022: President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/CrspDg3RiX January 31, 2022

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में मदद मिली है। सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े-बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे।

Women empowerment is one of the top priorities of my Govt. We're witnesses to the success of Ujjwala Yojana. Through Mudra Yojana, the entrepreneurship & skills of women have received a boost. With 'Beti Bachao, Beti Padhao' many positive results have come to the fore: President pic.twitter.com/juJ0z6JDvV — ANI (@ANI) January 31, 2022

राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI प्लेटफॉर्म की सफलता की भी प्रशंसा की। दिसबंर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है। मेरी सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। महिला सशक्तिकरण के तहत बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है।