नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्रीय मंत्री राम विलास पास का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है।

I am saddened beyond words. There is a void in our nation that will perhaps never be filled. Shri Ram Vilas Paswan Ji&यs demise is a personal loss. I have lost a friend, valued colleague and someone who was extremely passionate to ensure every poor person leads a life of dignity. pic.twitter.com/2UUuPBjBrj October 8, 2020

एलजेपी नेता चिराग ने अपने पिता के निधन पर ट्वीट किया, 'पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा...'

My heartfelt condolences at the passing away of Union Minister & founder of Lok Janshakti Party, Ram Vilas Paswan ji. May God give strength to his family members & supporters to bear this loss. May his soul rest in peace. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 8, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम विलास पासवान के निधन पर ट्वीट किया, 'मेरा दुख शब्दों से परे है। उनके जाने से देश में जो शून्य उत्पन्न हुआ है वह शायद कभी नहीं भर सकेगा। उनका निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और एक ऐसा खोया है जो हर गरीब को गरिमा से जीने को सुनिश्चित करने के लिए जी जान से लगा रहता था।'

Heartfelt condolences on the demise of Union Minister Shri Ram Vilas Paswan Ji. My thoughts and prayers are with his family and loved ones. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 8, 2020

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, 'केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। भगवान इस नुकसान को सहन करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और समर्थकों को शक्ति दे। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

Shocked to hear the sad news of death of Union Minister Sh Ram Vilas Paswan. He was deeply committed to the upliftment of the downtrodden. His demise has left a vaccum which will be difficult to fill. My heartfelt condolences to his family. May the departed soul rest in peace. pic.twitter.com/xrSjKGeBh6 — Ghulam Nabi Azad (@ghulamnazad) October 8, 2020

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान जी के निधन पर हार्दिक संवेदना। मेरे विचार और प्रार्थना उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।'

In the demise of Union Minister Ram Vilas Paswan, the nation has lost a visionary leader. He was among the most active and longest-serving members of parliament. He was the voice of the oppressed, and championed the cause of the marginalized. — President of India (@rashtrapatibhvn) October 8, 2020

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट करके कहा, 'केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान की मौत की दुखद खबर सुनकर चौंक गए। वह दलितों के उत्थान के लिए गहराई से प्रतिबद्ध था। उनके निधन से एक खाली जगह बची है जिसे भरना मुश्किल होगा। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दिवंगत आत्मा को शांति मिले।'

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ट्वीट किया, 'केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन में, देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। वह संसद के सबसे सक्रिय और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्यों में से थे। वह दबे-कुचले लोगों की आवाज थे और हाशिए पर जाने के कारण थे।'