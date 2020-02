कानपुर। मंगलुरु के छोटे से गांव मुडबिदरी में रहने वाले 28 वर्षीय श्रीनिवास गौड़ा इस समय सुर्खियों में छाए हैं। दावा किया जा रहा है कि गौड़ा दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ लेते हैं। इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। यह वाक्या एक फरवरी का है। कर्नाटक में हर साल पारंपरिक भैंसा दौड़ होती है जिसे स्थानीय भाषा में कंबाला कहा जाता है। इसमें व्यक्ति दो भैंसों के बगल में दलदली मिट्टी में रेस लगाता है। गौड़ा ने भी यही किया, अब बताया जा रहा कि श्रीनिवास करीब 142.5 मीटर दौड़े थे और उन्हें सिर्फ 13.62 सेकेंड का वक्त लगा था। इस हिसाब से उन्होंने 100 मी की रेस 9.55 सेंकेंड में पूरी की।

I'll call Karnataka's Srinivasa Gowda for trials by top SAI Coaches. There's lack of knowledge in masses about the standards of Olympics especially in athletics where ultimate human strength & endurance are surpassed. I'll ensure that no talents in India is left out untested. https://t.co/ohCLQ1YNK0

100 मीटर की रेस 9.55 सेकेंड में पूरी

श्रीनिवास गौड़ा की यह प्रतिभा देख सभी कायल हो गए। कुछ लोग उनकी तुलना उसैन बोल्ट से करने लगे क्योंकि बोल्ट के नाम अभी 100 मी रेस 9.58 सेकेंड में पूरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मगर श्रिनिवास ने 9.55 सेकेंड में रेस पूरी की। ऐसे में हर कोई गौड़ा की तारीफ करने से नहीं थक रहा। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने गौड़ा की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया। जिस पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए लिखा, 'हमने कर्नाकट के श्रीनिवास गौड़ा को ट्रॉयल के लिए बुलाया है। लोगों के पास एथलेटिक्स को लेकर जानकारी नहीं है जिसके अभाव में कई प्रतिभाएं दब जाती हैं। मगर मैं सुनिश्चित करता हूं कि अब कोई प्रतिभा बेकार नहीं जाएगी।'

Yes @PMuralidharRao ji. Officials from SAI have contacted him. His rail ticket is done and he will reach SAI centre on monday. I will ensure top national coaches to conduct his trials properly. We are team @narendramodi ji and will do everything to identity sporting talents! https://t.co/RF7KMfIHAD