मिर्जापुर (एएनआई)। UP Accident: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां कछवा सीमा के पास शुक्रवार को एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी, ट्रक भदोही जिले से बनारस की ओर जा रहा था। ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर में दस मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीन घायलों को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि 13 लोग भदोही में मजदूरी करते थे और अपने गांव लौट रहे थे।

#WATCH | Mirzapur, UP: Abhinandan, SP Mirzapur says "At around 1 AM, we received information that an accident had occurred on the GT Road at Mirzamurad Kachhwa border, in which a tractor carrying 13 people, which was going from Bhadohi district towards Banaras, was hit from… pic.twitter.com/9tovo3gpY3