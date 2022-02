लखनऊ (आईएएनएस)। UP Assembly Elections 2022 : उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका देते हुए 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान की पोस्टर गर्ल वंदना सिंह भाजपा में शामिल हो गई हैं। वंदना ने कहा कि आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण मामलों में 'आलाकमान की नगण्य भागीदारी' के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। पार्टी सिर्फ उन्हीं को मौका दे रही है जो हाल ही में शामिल हुए हैं। मैंने छह साल कांग्रेस के लिए काम किया है। मैं महिला विंग की उपाध्यक्ष थी लेकिन हमें प्रियंका गांधी से बात करने का मौका नहीं मिलता।

Priyanka Gandhi said that women will be given 40% reservation in UP poll tickets. I applied from two places but tickets were given to people who joined just a few months ago but not to us who are working for a long time: Former Congress leader Vandana Singh after joining BJP pic.twitter.com/w1JTi2F28N