कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। UP Board Result 2024: यूपी बोर्ड 2024 के हाई स्कूल (10TH) और इंटरमीडिएट (12TH) के एग्जाम का रिजल्ट आज दोपहर को दो बजे अनाउंस कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमिशन और सरकारी परमिशन मिलने के बाद शुक्रवार देर शाम सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने रिजल्ट घोषित करने की डेट तय की। बता दें कि, इन सारे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की अनाउंसमेंट यूपी बोर्ड हेडक्वार्टर प्रयागराज में की जाएगी। जिसके बाद स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख पाएंगे।

यहां देखें यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट (12वीं) का रिजल्ट - https://cnr.nic.in/resultdir/index.aspx

Step By Step जानें कैसे डाउनलोड करें रिजल्‍ट

1. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले माध्‍यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या फिर upresults.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद अगर आपको 10 वीं का रिजल्ट देखना है तो UP Board Class 10th result 2024 पर क्लिक करें।

3. वहीं अगर आपको 12वीं का रिजल्ट देखना है तो UP Board Class 12th result 2024 पर क्लिक करें।

4. अगली विंडो पर स्टूडेंट को अपना रोल नंबर, साल और जिले का नाम भरना होगा। जिसके बाद उन्हें लॉग इन बटन दबाना है।

5. लॉग इन करते ही आपको स्किन पर अपने यूपी बोर्ड का रिजल्ट दिख जाएगा।

6. रिजल्ट देखने का बाद आप उसे फोन या फिर सिस्टम में डाउनलोड कर लें।

7. वहीं आप इस रिजल्ट का प्रिंट आउट भी यहीं से निकाल सकते हैं।

इन वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट

अगर किसी भी कारण से upmsp.edu.in या फिर upresults.nic.in की वेबसाइट कुछ स्लो चल रही हो। तो चिंता मत कीजिए इन दोनों वेबसाइट के अलावा आप results.gov.in और results.nic.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) has announced the results of the Matric (Class 10) and Intermediate (Class 12) board examinations for 2024 today.



The pass percentage of students in Class 10 has been recorded as 89.5 per cent, while the pass percentage recorded…