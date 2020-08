लखनऊ (आईएएनएस / एएनआई)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह आगरा में हुई 'बस हाईजैक' की घटना पर रिपोर्ट मांगी है, जब एक फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों ने ईएमआई का भुगतान न करने के कारण 34 यात्रियों समेत एक बस को अपने कब्जे में ले लिया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ने आगरा में जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अवस्थी ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें झांसी में ड्राॅप कर दिया गया है, जहां से वे अपने-अपने गंतव्य को चले गए हैं।

#UttarPradesh Chief Minister #YogiAdityanath (@myogiadityanath) has sought a report on the 'bus hijack' incident that took place in #Agra on Wednesday morning when representatives of a finance company drove off with 34 passengers due to the non-payment of EMIs. pic.twitter.com/6eqmYItcDB