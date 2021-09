कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की कल सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ के कमरे में पाया गया है। ऐसे में आज उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरि को प्रयागराज में उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि घटना (अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु) के संबंध में कई साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। एडीजी जोन, आईजी रेंज, डीआईजी प्रयागराज समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम मामले की जांच कर रही है।

Prayagraj: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya pays last respects to President of Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Mahant Narendra Giri, at his Baghambari Math located residence. The Mahant was found dead at the residence last evening. pic.twitter.com/vLaK3y8VZf

सीएम योगी के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दाैरान डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार हर तरह की जांच कराने को तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हैं। सरकार अखाड़ा परिषद की मांगों से मुंह नहीं मोड़ेगी, चाहे वे कुछ भी हाे।

Investigation is on so we should all wait for report & particularly forensic report. Based on that Police will take further action & those who need to be arrested will be arrested. Those who've been arrested will be probed: UP Min Sidharth Nath Singh on Mahant Narendra Giri death pic.twitter.com/rktdTXos41