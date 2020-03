फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) (आईएएनएस)। यूपी पुलिस कर्मियों का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डांस वाला यह वीडियो चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस के डांस का ये वायरल वीडियो बीते शनिवार रात यूपी के फतेहपुर में आयोजित एक समारोह का है। इसमें हुसैनगंज थाने के सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल बार डांसर के साथ ठुमके लगा रहे थे। खास बात तो यह है कि जिस समय वह स्टेज पर नाचती महिला डांसर संग ठुमके लगाकर थिरक रहे थे उस समय वह अपनी वर्दी में थे। सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल यहीं नहीं रुके उन्होंने बार गर्ल्स पर नोटों की बाैछार भी की। इस दाैरान उनके साथ कुछ कांस्टेबल भी माैजूद थे। वहीं तभी किसी ने सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल की इस हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया।

Fatehpur Superintendent of Police Prashant Verma: A police sub-inspector has been suspended after a viral video of him showering money on a dancer during a programme came to our notice. A departmental inquiry has been initiated against him. pic.twitter.com/7K4XXjztLh