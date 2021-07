लखनऊ (पीटीआई)। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में शुक्रवार को मुकुल गोयल ने पदभार ग्रहण किया। गोयल ने राज्य के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा, 'मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कानून-व्यवस्था बनी रहे। हम लोगों की मदद से अपराध नियंत्रण पर ध्यान देंगे- उनकी मदद के बिना यह संभव नहीं है। पुलिसकर्मियों को संवेदनशील और लोगों से जुड़ा होना चाहिए ताकि उनके बीच की खाई कम हो और अपराध नियंत्रित हो। कई बार पुलिस छोटे-छोटे अपराधों को नजरअंदाज कर देती है जो बाद में बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं। ऐसे में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न हो। मैं चाहूंगा कि अधिकारी क्षेत्र में बने रहें। गोयल ने पुलिस के काम में प्रभावी तकनीक के इस्तेमाल की वकालत करते हुए पुलिसिंग के लिए एक कुशल प्रणाली का निर्माण करने की वकालत की।

We welcome Sri Mukul Goel Sir, IPS (1987 batch) as the new DGP of UP.

UPPolice is committed to serve the people of Uttar Pradesh with dedication & maintain highest levels of professionalism & integrity under his dynamic leadership.



Jai Hind ! pic.twitter.com/WDvCzCe0Jt