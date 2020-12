लखनऊ (एएनआई)। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यूपी में 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ ही शिक्षा में किए गए काम को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच तुलना की। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें कहा कि यहां की स्थिति देखकर दिल्ली के सीएम अव डिप्टी सीएम की आंखे खुल जाएंगी।

Only in a few schools have smart classes (in Delhi), that too set up with the help of Tata, Adani & Ambai groups. Only one school has swimming pool. Delhi govt spends all the money on advertisements & shows as if all schools have swimming pools: Basic Education Minister (15.12) https://t.co/A9T4IfcEdR