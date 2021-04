कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Weekend Lockdown in UP: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी समेत कई शहरों में हर दिन बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग अवनीश के अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने साप्ताहांत लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। शनिवार और रविवार को साप्ताहांत लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से लागू होगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दाैरान केवल आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। सभी जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा।

Weekend lockdown to be imposed in UP on Saturdays & Sundays. Lockdown will come into effect on Friday 8 pm & continue till Monday 7 am. Only essential services will be allowed. Night curfew will remain imposed in all districts: Awanish K Awasthi, Additional Chief Secy, Home Dept