कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। UP Jhansi Medical College: झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में शुक्रवार की रात 10:30 बजे आग लग गई, जहां 54 नवजात शिशुओं का इलाज और निगरानी की जा रही थी। इनमें कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कुछ घंटे पहले ही जन्में थे। आग में 10 बच्चों की जलकर मौत हो गयी है। वहीं कई बच्चे घायल हैं जिनका उपचार हो रहा है। नवजात शिशुओं के 7 शवों की पहचान की गई है, 3 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि आग के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जाएगी। इस बीच, अस्पताल प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं के शवों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि घटना की स्वास्थ्य विभाग स्तर पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रशासन द्वारा एक और जांच की जाएगी।

झांसी अस्पताल अग्निकांड पर प्रमुख अपडेट इस प्रकार हैं

1. उपमुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि जांच के दौरान अगर कोई चूक या लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2. झांसी मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी... अगर कोई चूक पाई जाती है, तो जो लोग जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बच्चों के परिजनों के साथ है।

