कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। UP Panchayat Election 2021 उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा की। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदान चार चरणों में आयोजित किए जाएंगे। इसमें पहला चरण 15 अप्रैल को, दूसरा चरण 19 अप्रैल को, तीसरा चरण 26 अप्रैल को और चौथा चरण 29 अप्रैल को होगा।

State Election Commission announces polling dates for Panchayat Elections 2021. Polls to be held in four phases - first phase polling on 15th April, second phase on 19th April, third phase on 26th April and fourth phase on 29th April. Counting of votes on 2nd May.