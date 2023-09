लखनऊ (एएनआई)। UP Rain Schools Closed : उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। वहीं आज राज्य के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे। बाराबंकी और लखीमपुर खीरी जिलों में खराब मौसम की स्थिति और आईएमडी की मौसम चेतावनी को ध्यान में रखते हुए प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल आज, 12 सितंबर को बंद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश प्रभावित जिलों में राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया।

Uttar Pradesh | All schools from pre-primary to class 12 to remain closed today, 12th September in the wake of inclement weather conditions in Barabanki and Lakhimpur Kheri districts and a weather warning by IMD.

#WATCH | Moradabad, Uttar Pradesh: On damaged crops after heavy rains, District Magistrate Manvendra Singh says, "...We have formed a team with the Agriculture Department to organise a survey of the damage... If an individual demands compensation, they can give a written…