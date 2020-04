मुंबई (आईएएनएस)। उर्वशी रौतेला का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने उनके ट्वीट की पर रिप्लाई करके इस पर जांच शुरू होने की बात कही है।

My Facebook has been hacked please don&यt respond to any messages or post as it is not done by me or my team @Facebook @facebookapp