बुलंदशहर (एएनआई)। बुलंदशहर के एसपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि दादरी की एक लड़की जिसका नाम सुदीक्षा है वह अपने चाचा के साथ मामा के यहां जा रही थी। रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मामले की जांच हो रही है और हम आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि वह अमेरिका में पढ़ रही थी।

A teenager student of Babson College in #Massachusetts, #US, was killed in a road accident in #UttarPradesh.



The victim, Sudeeksha Bhaati, was in India for vacations & was supposed to return to the US on August 20. The 19-year-old was on her way to #Bulandshahr on a two-wheeler. pic.twitter.com/QwZbYRpSSU