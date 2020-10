लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस दाैरान सात लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार की ओर से एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पीलीभीत जिले में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की दुखद मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस दुर्घटना में घायल सभी लोगों को उचित इलाज मुहैया कराया जाए।

