मथुरा (एएनआई)। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर गुरुवार तड़के एक होटल में आग लग गई। आग मथुरा वृंदावन रोड स्थित होटल वृंदावन गार्डन की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित किचन स्टोर रूम में सुबह करीब साढ़े चार बजे लगी। होटल में लगभग 100 मेहमान ठहरे थे। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलते ही माैके पर दो एंबुलेंस और दो दमकल गाड़ियां भेजी गईं। आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। घटना में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस संबंध में मथुरा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने कहा, आग पर करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

UP | Fire broke out at a hotel in Mathura



The fire was reported around 4:30 am. After reaching the spot, it was found that there was a fire in store room on the first floor. 2 people injured & sent to hospital. The fire has been brought under control: Pramod Sharma, CFO, Mathura pic.twitter.com/klbCVcOrDY