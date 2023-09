कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Lucknow Roof Collapse: शनिवार को लखनऊ से एक बड़ा दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। आलमबाग की रेलवे कॉलोनी में घर की छत गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक ही परिवार के तीन मासूम समेत पांच लोग शामिल हैं। दरअसल, ये घटना आलमबाग के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे बनी रेलवे कॉलोनी की है। जिस घर में ये हादसा हुआ वो काफी पुराना और जर्जर था। जहां सतीश चंद्र अपने परिवार के साथ रहा करते थे। शनिवार को अचानक इस जर्जर घर की छत गिरी जिसके बाद मलबे में दबने के बाद परिवार के पांचों लोग की दर्दनाक मौत हो गई।

#WATCH | Lucknow, UP | The roof of a house collapsed in the Old Railway Colony of Anand Nagar area. Five members of the family were rescued from the debris and taken to the hospital where doctors declared them dead: DCP East Hridesh Kumar pic.twitter.com/ai8zyI2VOw