कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कुपाई गांव के पास सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां रानीखेत की ओर जा रही एक बस के 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो गयी है और कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और पुलिस कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन ने इलाके में बचाव कार्य तेज कर दिया है। रामनगर और अल्मोड़ा से घटनास्थल पर एंबुलेंस भेजी गई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। बताया जाता है कि कुपाई गांव के पास पहुंचते ही ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस गहरी खाई में गिर गई।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami spoke to Secretary Disaster Management, Commissioner Kumaon Division and DM Almora over the phone on the bus accident in Almora and got information about the incident and gave instructions to speed up the rescue and relief work. Along with SDRF,… pic.twitter.com/QedwUh3vOD