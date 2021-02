नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज रिषभ पंत ने कहा कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपनी मैच फीस का दान करेंगे और लोगों से मदद करने का आग्रह करेंगे। पंत, जो वर्तमान में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खेल रहे हैं, ने आपदा में जान गंवाने वालो के प्रति दुख व्यक्त किया। पंत ने ट्वीट किया, "उत्तराखंड में आई आपदा से बहुत दुख हुआ। बचाव के प्रयासों के लिए अपनी मैच फीस देना चाहूंगा और अधिक से अधिक लोगों से मदद करने का आग्रह करूंगा।" पंत मौजूदा टेस्ट के तीसरे दिन शतक से चूक गए और 91 रनों की तेजतर्रार पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने पांचवें विकेट के लिए चेतेश्वर पुजारा (73) के साथ 119 रन की साझेदारी की।

Deeply pained by the loss of life in Uttarakhand. Would like to donate my match fee for the rescue efforts and would urge more people to help out.