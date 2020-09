कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है। न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक जो श्रद्धालु पहाड़ों के बीच स्थित तीर्थस्थल के दर्शन करने में असमर्थ हैं। ऐसे में 'पूजा प्रसाद' अब उनके घर पहुंचेगा। प्रसाद पैकेज की तीन कैटेगरी हैं। 500 रुपये, 1100 और 2100 रुपये वाले इन प्रसाद पैकेज को नो-प्रॉफिट नो-लॉस के आधार पर लॉन्च किया गया है। इसे श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या टेलीफोनिक मोड के माध्यम से बुक किया जा सकता है।

Booking can be done on our website, three packages available. When a devotee makes booking, puja is performed in their name & prasad is packed. We've made agreement with Postal Dept. Prasad is dispatched within 72 hrs: Ramesh Kumar Jangid, CEO Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board https://t.co/DeuixuWRMq pic.twitter.com/deWFnwr4wU