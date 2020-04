नई दिल्ली (एएनआई)। Varun Dhawan Birthday : अपने जन्मदिन के एक दिन पहले एक्टर वरुण धवन ने गुरुवार को अपने फैंस को लाॅकडाउन के बीच एक वर्चुअल पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक माइक्रो ब्लाॅगिंग साइट का इनविटेशन शेयर किया है। उसमें लिखा है, 'किसने कहा, मैं अकेला हूं। किसने कहा, आप अकेले हो। मैं लाइव आ रहा हूं आप सभी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए 24 अप्रैल को शाम 4 बजे।'

Send in ur questions I shall be answering them. I get the fact that we all can&यt be there together but I ain&यt gonna leave a chance to entertain u all sab poochlo might also take some of u guys live with me pic.twitter.com/3S27TGUcsT