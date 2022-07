नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने खराब फॉर्म वाले खिलाड़ियों को आराम देने के लिए चयनकर्ताओं पर कटाक्ष किया। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 जुलाई को एकदिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा के बाद आया है। विराट कोहली, विकेटकीपर-बल्लेबाज रिषभ पंत, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज रोहित शर्मा उन वरिष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें वनडे से आराम दिया गया है।

सहवाग, जहीर को कर दिया गया था बाहर

विशेष रूप से, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा कुछ समय से अच्छी फॉर्म में नहीं हैं। इसको लेकर प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा, "एक समय था जब आप फॉर्म से बाहर होते थे, आपको प्रतिष्ठा के बावजूद बाहर कर दिया जाता था। सौरव, सहवाग, युवराज, जहीर, भज्जी सभी को फॉर्म में नहीं होने पर बाहर कर दिया गया है। वे घरेलू क्रिकेट में वापस चले गए हैं, रन बनाए और वापस आए।लगता है कि अब पैमाना बदल गया है।'

आराम मिलने से नहीं वापस आती फाॅर्म

प्रसाद ने आगे ट्वीट करते हुए कहा, 'फॉर्म से बाहर होने पर आराम मिलना कोई हल नहीं है। देश में इतनी प्रतिभा है और प्रतिष्ठा पर नहीं खेल सकते हैं। भारत के सबसे महान मैच विजेता अनिल कुंबले को भी कई मौकों पर बाहर बैठना पड़ा था। भविष्य को देखते हुए कुछ कार्रवाई की आवश्यकता होती है।'

There was a time when you were out of form, you would be dropped irrespective of reputation. Sourav, Sehwag,Yuvraj,Zaheer, Bhajji all have been dropped when not in form. They have went back to domestic cricket, scored runs and staged a comeback. The yardsticks seem to have 1/2