मुंबई (पीटीआई)। बाॅलीवुड के जाने माने कलाकर जगदीप का बुधवार को उनके निवास पर निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। उनके एक पारिवारिक मित्र निर्माता महमूद अली ने पीटीआई को बताया, 'उनका निधन बांद्रा में उनके आवास पर रात 8.30 बजे हुआ। उम्र से संबंधित मुद्दों के कारण वह काफी समय से बीमार चल रहे थे।" उन्होंने कहा कि जगदीप को गुरुवार सुबह करीब 11.30 बजे दक्षिण मुंबई के एक कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा।

400 फिल्मों में किया काम

वरिष्ठ जॉनी वाकर और महमूद के बाद कॉमिक रोल के लिए मशहूर अभिनेता जगदीप का एक शानदार करियर रहा। उन्होंने कुल 400 फिल्मों में काम किया और कई यादगार किरदार निभाए। जगदीप, जिनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, ने सिनेमा में अपनी शुरुआत 1951 की फिल्म "अफसाना" से की, जिसका निर्माण बीआर चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म के लिए जगदीप को फीस के रूप में तीन रुपये देने का वादा किया गया था। मगर फिल्म में उनके डाॅयलाग सुनकर फीस दोगुनी कर दी गई।

ऐसे रखा था फिल्म जगत में कदम

सिनेमा में अपने पिता की यात्रा को याद करते हुए, उनके अभिनेता बेटे जावेद जाफ़री ने एक बार कहा था कि जगदीप को शो व्यवसाय का एक हिस्सा बनना चाहिए। जावेद ने हाल ही में एक साक्षात्कार में पीटीआई को बताया था, 'मेरे पिता एक बच्चे थे जब वह विभाजन के बाद नौकरी की तलाश कर रहे थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या वह फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह एक नौकरी थी। उन्हें गलियों से एक फिल्म में अभिनय करने के लिए चुना गया था।'

सूरमा भोपाली से हुए चर्चित

"अफसाना" के बाद, जगदीप ने "मुन्ना", "आर पार" में गुरु दत्त और "दो बीघा ज़मीन" में बिमल रॉय जैसे महान निर्देशकों के साथ बड़ी और छोटी भूमिकाएँ निभाईं। उन्होंने "भाभी" और "बरखा" में भी काम किया। लेकिन यह 1968 में शम्मी कपूर-स्टारर "ब्रह्मचारी" थी जिसने उन्हें एक कॉमेडियन के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद साल 1975 में आई फिल्म 'शोले' में जगदीप ने जो 'सूरमा भोपाली' का किरदार निभाया, वो लोगों की नजरों में चढ़ गया।



सितारों ने दी श्रद्घांजलि

अभिनेता अजय देवगन, मनोज वाजपेयी, आयुष्मान खुराना, संजय मिश्रा, जॉनी लीवर और निर्देशक हंसल मेहता ने जगदीप को श्रद्धांजलि दी।

जगदीप के साथ 1991 की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म "फूल और कांटे" में काम कर चुके देवगन ने कहा कि उन्होंने हमेशा "सीनियर" को पर्दे पर देखने का आनंद लिया। उन्होंने कहा, "उन्होंने दर्शकों को बहुत खुशी दी। जावेद और परिवार के सभी सदस्यों के लिए मेरी गहरी संवेदना। जगदीप साब की आत्मा के लिए प्रार्थना।"



मनोज बाजपेयी ने लिखा, 'उन सभी यादों के लिए धन्यवाद जो मैंने बचपन में आपकी फिल्मों और प्रदर्शनों को देखा है !! आप हमारे द्वारा याद किए जाएंगे !! परिवार के प्रति संवेदना!' मशहूर कॉमेडियन लीवर ने भी जगदीप को श्रद्घांजलि दी। उन्होंने लिखा, 'हम आपको याद करेंगे ... उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारी प्रार्थना और परिवार के प्रति गहरी संवेदना।'



आयुष्मान खुराना ने भी टि्वटर पर जगदीप को श्रद्घांजलि दी। उन्होंने लिखा, 'हंसी के लिए धन्यवाद। यादों के लिए धन्यवाद।" वहीं संजय मिश्रा ने कहा, "आपको जगदीप सर की वजह से बहुत सारी फिल्में पसंद हैं, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है कि आपने आज हमें कैसे छोड़ दिया #SoormaBhopali, आपने अपना पूरा जीवन हिंदी सिनेमा के लिए समर्पित कर दिया।"

