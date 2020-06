मुंबई (पीटीआई)। वेटरन फिल्ममेकर बासु चटर्जी को उनके सफल सिनेमाई करियर के लिए जाना जाता है। उन्होंने रजनीगंधा, चितचोर जैसी फिल्में बनाई और ऑडियंस को रिझाया है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बासु गुरुवार को लंबे समय से स्वास्थ्य न ठीक रहने के चलते 93 वर्ष की आयु चल बसे। बासु सोते वक्त अपने घर में ही दुनिया छोड़ कर चले गए। बासु की दो बेटियां हैं सुनाली भट्टाचार्या और रुपाली गुहा।

A director who was always ahead of his time.. Basu Chatterjee will be truly missed. He was an effortless genius and an amazing human being. May he rest in peace 🙏🏻 pic.twitter.com/QShAojouPJ