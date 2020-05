नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस संकट के बीच आज देश में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। इस दाैरान देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद कर उनकी 480 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी देशभक्ति को हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कि महाराणा प्रताप भारत के महान योद्धाओं में से एक थे। उनका अदम्य साहस, वीरता, नेतृत्व कौशल और मातृभूमि के लिए प्यार हमेशा याद किया जाएगा और हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा।

Tributes to Maharana Pratap - one of India's greatest warriors, on his Jayanti today. His indomitable courage, valour, leadership skills and love for motherland will always be remembered and continue to inspire every Indian. #MahaRanaPratapJayanti pic.twitter.com/eUlUubc28E