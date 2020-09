नई दिल्ली (एएनआई)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रीय राजधानी में उनके निवास पर अंतिम सम्मान दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी को उनके राजाजी मार्ग स्थित आवास पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी पूर्व राष्ट्रपति को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी।



तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी पूर्व राष्ट्रपति को दी अंतिम श्रद्धांजलि

कैबिनेट नेताओं के अलावा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवने, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे।



प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर आज उनके निवास पर ले जाया गया

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर आज उनके निवास पर ले जाया गया। 84 वर्षीय मुखर्जी का सोमवार को आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें बीते 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था और यहां उनके मस्तिष्क में थक्का हटाने के लिए सर्जरी हुई थी।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/le8bPPUlcH — ANI (@ANI) September 1, 2020



देश में सात दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया

वहीं पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर देश में सात दिवसीय राजकीय शोक घोषित हुआ। इस अवधि में विधानसभा, सचिवालय सहित महत्वपूर्ण कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। कोई औपचारिक एवं सरकारी कार्यक्रम, आधिकारिक मनोरंजन आदि नहीं आयोजित किया जा सकेगा।

Delhi: The mortal remains of former President #PranabMukherjee being taken to his residence at 10 Rajaji Marg.



He passed away at Army Hospital (R&R), Delhi Cantt yesterday. Seven-day state mourning being observed across India from 31 Aug to 6 Sept, both days inclusive. pic.twitter.com/2USc170kU8 — ANI (@ANI) September 1, 2020