कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Sam Bahadur Public Review: मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सैम बहादुर' आज यानी 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल स्टारर इस मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सैम बहादुर' को देखने के लिए थिएटर्स फैंस की लाइन लगी दिखी। बता दें कि इस फिल्म में विक्की कौशल, फील्ड मार्शल "सैम मानेकशॉ" का रोल निभा रहे हैं। फिल्म के रिलीज को अभी ज्यादा समय नहीं बीता हैं पर सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। इन पब्लिक रिव्यू के मुताबिक, 'सैम बहादुर' की कहानी और विक्की की एक्टिंग दोनों ही बेहद अच्छी और दिल को छू लेने वाली है। तो आइए फिर फटाफट से देखते हैं फिल्म 'सैम बहादुर' पर क्या रहा फैंस का रिस्पांस...

एक फैंन ने फिल्म की तारीफ करते हुए ट्वीट कर लिखा कि, "सैम बहादुर एक सिनेमाई जीत है, और विक्की कौशल का फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार इसकी आत्मा है। एक ऐसा प्रदर्शन जिसने उन्हें अपना दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। असाधारण!"

वहीं दूसरे यूजर ने इस फिल्म पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा कि, 'इस आदमी ने इंदिरा गांधी को "स्वीटी" कहा। नेहरू उनके कंधे पर सिर रखकर रोये! अगर 1965 के युद्ध में वो पाक के साथ होते तो पाक जीत जाता! भारत के महान और एकमात्र फील्ड मार्शल सैमबहादुर को सच्ची श्रद्धांजलि। विक्की कौशल सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर को एक प्रो की निभाया है!!'

एक और फैंन ने इस फिल्म और विक्की कौशल की तारीफ करते हुए लिखा कि, "अभी-अभी फिल्म सैम बहादुर देखी, यह सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि भारतीय सेना की जीवनी पर आधारित फिल्म है। फिल्म के हर सेकंड का आनंद लिया।"

Just watched #SamBahadur, a biographical movie of not just one man, but a biography of Indian Army#SamBahadurReview #VickyKaushal @vickykaushal09. Enjoyed every second of the movie. — शल्य-चिकित्सक (the🇮🇳Surgeon) (@a_student4lyf) December 1, 2023

फैंस को ये फिल्म कितनी पसंद आई इसका अंदाजा तो हम उनके पॉजिटिव रिव्यू से ही लगा सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल जी में फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म के लिए अवार्ड तो पक्का है।

"The award is guaranteed" 🥹🌟🧿



Social media is filled with reviews like these. Here's wishing and hoping that #Samबहादुर emerges as a massive success 🥹🧿#VickyKaushal #SamBahadur pic.twitter.com/Oy7cFd7MBv — A 🕊️ (@scrappinthrough) December 1, 2023

इसी को अलावा हर तरफ बस इस पिल्म की तारीफ ही हो रही है। तो आईए देखते हैं थिएटर्स से फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद निकले व्यूवर्स का इस फिल्म को लेकर क्या कहना है।

Public reviews #SamBahadur



Rating: ⭐️⭐️⭐️ ½ #SamBahadur portrays the strongest #VickyKaushal. His performance in the film is simply next level. #MeghnaGulzar narrates the story quite well especially the second half. BGM & Cinematography both stand out. Few sequences look… pic.twitter.com/S0rY6qHu0y — Happiefy (@happiefy) December 1, 2023