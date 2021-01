कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक के दो साल पूरे होने पर, विक्की कौशल ने निर्देशक आदित्य धर के साथ अपनी अगली फिल्म 'द इमोशनल अश्वत्थामा' का पहला पोस्टर जारी कर दिया है। महाभारत के अध्याय के एक चरित्र के आधार पर बनी यह फिल्म साई-फाई थ्रिलर के रूप में दर्शकों के सामने आएगी। विक्की ने ट्विटर पर फिल्म के दो पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "अति अभिभूत और परमानंद! 'URI- द सर्जिकल स्ट्राइक' की दूसरी वर्षगांठ पर, आपको #TheImmortashwatthama की दुनिया की एक झलक देती है। इस यात्रा पर आने का इंतजार नहीं कर सकता। @AdityaDharFilms @RonnieScrewvala @RSVPMovies @ soniakanwar22 की ड्रीम टीम के साथ। "

Overwhelmed and ecstatic !

On the 2nd anniversary of 'URI-The Surgical Strike' , the team gives you a glimpse into the world of #TheImmortalAshwatthama

Cannot wait to get onto this journey with the dream team of @AdityaDharFilms @RonnieScrewvala @RSVPMovies @soniakanwar22 pic.twitter.com/tYOVQ4FG1P