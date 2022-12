नई दिल्ली (एएनआई)। Vijay Diwas 2022 : भारत आज 16 दिसंबर को विजय दिवस मना रहा है। पाकिस्तान पर भारत की जीत के आज 51 साल हो गए हैं। वहीं 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में 'विजय दिवस' की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी में आर्मी हाउस में 'एट होम' समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा गया है, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'विजय दिवस' की पूर्व संध्या पर आर्मी हाउस में 'एट होम' रिसेप्शन में भाग लिया।





President Droupadi Murmu attended 'At Home' reception at Army House on the eve of Vijay Diwas.

आर्मी हाउस में 'एट होम' रिसेप्शन में पीएम हुए शामिल

वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि भारत हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को कभी नहीं भूलेगा, जिसके कारण 1971 के युद्ध में जीत मिली। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पचास साल पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश, पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति हुई।





On the eve of Vijay Diwas, attended the 'At Home' reception at Army House. India will never forget the valour of our Armed Forces that led to the win in the 1971 war.