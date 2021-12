मुंबई (एएनआई)। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म '83' शुक्रवार को रिलीज हुई। भारत के 1983 वर्ल्डकप की जीत की कहानी बताती इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से समान रूप से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म देखी और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ की। अनुष्का ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म और रणवीर के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, "#83TheFilm की पूरी टीम द्वारा भारत के खेल इतिहास में एक जादुई क्षण को इतनी खूबसूरती से जीवंत किया गया। @kabirkhankk नई पीढ़ी को अपनी फिल्म के माध्यम से इसे फिर से जीने देने के लिए धन्यवाद और @RanveerOfficial, मैं क्या कह सकती हूं? आपने कमाल कर दिया।'

A magical moment in India&यs sporting history brought to life so beautifully by the entire team of #83TheFilm. @kabirkhankk thank you for letting the newer generations relive this through your film and @RanveerOfficial, what can I say? You are just superlative in the film.