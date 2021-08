नॉटिंघम (एएनआई)। भारत के कप्तान विराट कोहली ने रविवार को हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना की। इस वर्ष खेलों को COVID-19 प्रेरित प्रतिबंधों के साथ आयोजित किया गया था और सभी खेल बंद दरवाजों के पीछे खेले गए थे। 200 से अधिक देशों के लगभग 11,000 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। भारत ने ओलंपिक में सात पदक (एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार ब्रांज) के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया।

कोहली ने ट्वीट कर दी बधाई

कोहली ने ट्वीट किया, "ओलंपिक में हमारे सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई। जीत और हार खेल का एक हिस्सा है, लेकिन क्या मायने रखता है कि आपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। हमें आप पर बहुत गर्व है और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।” भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने शनिवार को भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और इसके परिणामस्वरूप, भारत ने खेलों में एथलेटिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक दर्ज किया।

Congratulations to all our winners and participants at the Olympics. Winning and losing is a part of sport, but what matters is you gave your best for the nation. We are so proud of you and I wish you all the very best going forward. Jai Hind. 🇮🇳🙏#tokyo2020 #TeamIndia pic.twitter.com/xHkfQVutWg