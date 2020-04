नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सोमवार को लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपील की। इसके लिए उन्होंने एक बच्चे का वीडियो साझा किया, जो सबको कोरोना से बचाव के तरीके बता रहा। सहवाग ने ट्वीट किया, 'यह हम सभी के लिए अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक बच्चा इसे खूबसूरती से समझा रहा है। कृपया उसकी बात सुनें और उसका अनुसरण करें।'

सहवाग ने शेयर किया वीडियो

सहवाग ने बच्चे के वीडियो के साथ एक ट्वीट में लोगों से कहा कि, सभी नियमित रूप से हाथ धोते रहें, घर पर रहें, सैनिटाइजर रखें और मास्क पहनें। शुक्रवार को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई फेमस खिलाडिय़ों से बात की। जिसमें बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली जैसे 49 प्रतिष्ठित खेल हस्तियां शामिल थी। इसमें सचिन तेंदुलकर, सहवाग और विराट कोहली ने भी हिस्सा लिया था।

IMPORTANT MESSAGE-

This is still the most important thing for all of us. A child is explaining this beautifully. Please do listen to him and follow his advice. #Covid_19 pic.twitter.com/omeFMN32O9