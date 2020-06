नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भारतीय क्रिकेट में अद्भुत योगदान दिया है। सहवाग ने लक्ष्मण के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्हें 'सबसे अच्छे लोगों में से एक' बताया। लक्ष्मण ने सहवाग की एक तस्वीर अपने साथियों को सलामी देने की अपनी सीरीज के हिस्से के रूप में शेयर की की थी जिसने उन्हें बेहद प्रभावित किया था। दायें हाथ के इस बल्लेबाज ने सहवाग की आत्म-विश्वास और सकारात्मकता के लिए प्रशंसा की और उन्हें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों में से एक करार दिया।

Cocking a snook at those who questioned his pedigree against high-quality fast bowling, @virendersehwag went on to establish himself as one of the most destructive openers in Test history. Viru&यs immense self-belief and positivity was as mind-boggling as it was infectious. pic.twitter.com/BDOGoSV0FN