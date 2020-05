नई दिल्ली (एएनआई)। Vizag Gas Leak: भारतीय कप्तान विराट कोहली, और बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने गुरुवार को विजाग गैस रिसाव की घटना में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा कुछ और खिलाड़ियों ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया है।

कोहली ने ट्विटर पर लिखा कि, वे विजाग गैस लीक में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, और अस्पताल में सभी के प्रभावित लोगों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं।

Disturbing to hear about the #VizagGasLeak. Hope affected people recover soon and my condolences to the families who lost their loved ones. 🙏🏼

Stay safe Vizag! May 7, 2020

वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने भी इस घटना के बारे में ट्वीट किया, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई है, उन्होंने कहा कि हादसे के बारे में सुन कर वे परेशान हैं।उन्होंने ये भी कहा कि आशा है कि प्रभावित लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे और उन परिवारों के प्रति संवेदना जताई जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं।

I&यve spent 2 Ranji Trophy seasons in #Visakhapatnam, it&यs a city that&यs very close to me. The visuals that I see today are very disturbing!



My thoughts & prayers are with everyone affected and my deepest condolences with the bereaved families. May this subside soon#VizagGasLeak — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 7, 2020

भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी गुरुवार को विशाखापत्तनम में गैस रिसाव की घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। कैफ ने कहा कि उन्होंने विशाखापत्तनम में दो रणजी ट्रॉफी सीजन बिताए हैं और शहर उनके दिल के बहुत करीब है।

Visuals which are coming out from Vizag are very disturbing. My deepest condolences to the families of the victims and wishing a speedy recovery to those who are hospitalised #VizagGasLeak — Rishabh Pant (@RishabhPant17) May 7, 2020

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा कि विजाग से आक रही तस्वीरों के दृश्य देख कर वे बहुत चिंतित हैं और उन्होंने प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

आज सुबह-सुबह विशाखापत्तनम के आरआर वेंकटपुरम गांव में स्टाइलिन गैस के रिसाव के बाद लगभग 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की सुबह एलजी पॉलिमर उद्योग में यह दुर्घटना हुई।

