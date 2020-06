नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारत के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक वीवीएस लक्ष्मण इन दिनों भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के बारे में रोज कुछ न कुछ बताते हैं। इस सीरीज के तहत इस बार लक्ष्मण ने द्रविड़ को चुना। भारत के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया की दीवार कहा जाता था। द्रविड़ की बैटिंग की खासियत थी वह बड़ी-बड़ी चुनौतियों को बड़ी आसानी से पार कर लेते थे। यही वजह है कि लक्ष्मण ने अपने साथी खिलाड़ी रहे द्रविड़ को क्रिकेट की पाठशाला का सबसे होनहार छात्र बताया।

The game&यs most committed student, Rahul was the ultimate team man, responding to every challenge with complete dedication. Despite being in a position to say &no&य, he not only kept wicket in white-ball cricket and opened the batting in Tests, but did so with utmost diligence. pic.twitter.com/W7eEyK53DX