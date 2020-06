नई दिल्ली (आईएएनएस)। वीवीएस लक्ष्मण ने शनिवार को इरफान पठान को टि्वटर पर सलामी दी। लक्ष्मण सोशल मीडिया पर एक सीरीज चला रहे, जिसमें वह अपने साथ खेले खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं और उनकी खासियत बताते हैं। शनिवार को लक्ष्मण ने इरफान पठान को चुना। इरफान की तारीफ करते हुए लक्ष्मण ने कहा, पठान की खासियत उनका क्रिकेट के प्रति जुनून था। तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने इसे बरकरार रखा और भारतीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई।



इरफान के जुनून को लक्ष्मण ने सराहा

लक्ष्मण ने ट्वीट में लिखा, 'चुनौतियों के अपने उचित हिस्से के साथ जूझने के बावजूद, इरफान पठान ने खेल के प्रति अपने जुनून को बनाए रखा। जिस तरह से, उन्होंने एक प्रेरणादायक संरक्षक-सह-कोच की भूमिका निभाई, वो भी एक्टिव फर्स्ट क्लाॅस क्रिकेटर रहते हुए। यह काबिलेतारीफ है। वह अपने अनुभव को युवाओं के साथ साझा करते हैं।' लक्ष्मण के इस ट्वीट पर पठान ने तुरतं जवाब दिया। पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी ने कहा, 'धन्यवाद भाई, आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना गर्व की बात थी और आज हमारी दोस्ती जारी है।'

