नई दिल्ली (आईएएनएस)। साथी खिलाड़ियों को सलाम करते हुए टि्वटर पर शुरु की गई सीरीज में आज वीवीएस लक्ष्मण ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी की तारीफ की। माही को सलाम करते हुए लक्ष्मण ने कहा, कि अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज क्रिकेट को सिर्फ खेल के रूप में देखते हैं न कि जीवन और मृत्यु के रूप में। यही उनकी खासियत है। लक्ष्मण ने एक ट्वीट में कहा, "क्रिकेट को सिर्फ खेल के रूप में देखना और उसकी जिंदगी और मौत से ना करने की योग्यता के धन्य, धोनी हमेशा धैय से काम लेते हैं। खासकर दबाव की स्थिति में।'

Blessed with the rare equanimity of viewing cricket as a sport and not a matter of life and death, @msdhoni&यs calling card was composure, especially under pressure. The 2007 World T20 triumph catalysed the stirring captaincy saga of a leader who talked through his deeds. pic.twitter.com/N2LukWwD3f