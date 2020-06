नई दिल्ली (आईएएनएस)। वीवीएस लक्ष्मण ने गुरुवार को पूर्व पेसर जवागल श्रीनाथ को लेकर ट्वीट किया। लक्ष्मण का मानना है, पूर्व तेज गेंदबाज श्रीनाथ ने भारतीय तेज गेंदबाजी में क्रांति ला दी। लक्ष्मण ने ट्वीट में लिखा, 'मैसूर के इस तेजतर्रार गेंदबाज ने भारतीय गेंदबाजी में क्रांति का आगाज किया। यहां तक ​​कि कठिन परिस्थितियों में, उन्होंने हमेशा टीम की जरूरतों के हिसाब से खेना। श्री की ताकत प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रदर्शन करने की उनकी भूख थी।'भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक श्रीनाथ ने अक्टूबर 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट और 229 वनडे खेले जिसमें उन्होंने क्रमशः 236 और 315 विकेट लिए।

A tearaway fast bowler from a relative cricketing outpost of Mysore,he triggered a revolution in Indian pace bowling. Even in most unhelpful conditions,he always responded to the team&यs needs with unflinching zeal. Sri&यs strength was his hunger to perform under adverse conditions pic.twitter.com/zEwy36lrDT