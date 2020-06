मुंबई (एएनआई)। बाॅलीवुड के फेमस म्युजिक कम्पोजर वाजिद खान का 1 जून को अस्पताल में निधन हो गया। बाॅलीवुड में साजिद- वाजिद की जोड़ी का बोलबाला था पर अब ये जोड़ी वाजिद के जाने से टूट गई है। इस वजह से बाॅलीवुड ही नहीं उनके फैंस में भी शोक की लहर दोड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग उनके परिवार को सहानुभूति दे रहे हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कोरोना महामारी के चलते उनका निधन हो गया।

प्रियंका चोपड़ा ने जताई सहानुभूति

इसे लेकर प्रियंका चोपड़ा जोनस ने ट्वीट किया और इसके लिए अपनी सहानुभूति जताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'बहुत ही दुखद खबर है ये। मैं हमेशा सबसे ज्यादा वाजिद भाई की हंसी मिस करने वाली हूं। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। बहुत जल्दी चले गए वो तो। उनके परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है और उन सबके साथ जो दुखी हैं। मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिले। आप मेरी दुआ में रहोगे।'

One of the finest Music Directors left for eternity 😢😲😢- Rest In Peace ! https://t.co/yON3RFY7iW — Sonu Nigam Forum (@SonuNigamForum) May 31, 2020

सोनू निगम भी हुए दुखी

सोनू निगम ने भी इस बात पर दुख जताते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने साजि- वाजिद के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस पर उन्होंने अचानका से वाजिद के चले जाने पर दुख जताया।

shocked hearing this news @wajidkhan7 bhai was extremely close to me and my family. He was one of the most positive people to be around. We will miss u Wajid bhai thank u for the music 🎵 pic.twitter.com/jW2C2ooZ3P — Varun Dhawan (@Varun_dvn) May 31, 2020

वरुण धवन ने ट्वीट कर जताया दुख

एक्टर वरुण धवन ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'ये सुन कर शाॅक्ड हूं। वाजिद खान भाई मेरे और मेरे परिवार के बहुत नजदीक थे। वो बुहत ही पाॅजिटिव इंसान थे। हम आपको बहुत मिस करेंगे साजिद भाई थैंकयू फाॅर द म्युजिक।' कम्पोजर सिंगर सलीम मर्चेंट ने भी ट्विटर पर कहा, 'बहुत दुखद... वाजिद भाई के निधन की खबर... अल्लाह उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। सेफ ट्रवल्स ब्रो... वाजिद खान आप बहुत जल्दी चले गए। हमारी इंडस्ट्री का ये बड़ा लाॅस है। मैं शाॅक्ड और टूट चुका हूं।'

Devastated with the news of the passing away of my brother Wajid of Sajid -Wajid fame. May Allah give strength to the family 🙏



Safe travels bro @wajidkhan7 you&यve gone too soon. It&यs a huge loss to our fraternity. I&यm shocked & broken .



Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un — salim merchant (@salim_merchant) May 31, 2020

Posted By: Vandana Sharma