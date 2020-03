कानपुर। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 260 प्रथम श्रेणी खेलों के अनुभवी, जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैच और 2 एकदिवसीय मैच खेले। मुंबई से शुरुआत करने के बाद, सलामी बल्लेबाज 2015-16 सत्र से पहले विदर्भ चले गए और इस टीम के लिए खूब रन बनाए। आईएएनएस को खबर की पुष्टि करते हुए, जाफर ने कहा: "हां, मैंने संन्यास का फैसला लिया है।" हालांकि क्रिकेटा को अलविदा कहते हुए जाफर ने अपने परिवार, दोस्तों और भगवान को शुक्रिया अदा किया। जाफर कहते हैं, 'सबसे पहले, मैं अल्लाह को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझे इस खूबसूरत खेल को खेलने की प्रतिभा दी। मैं अपने परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे माता-पिता और भाइयों ने मुझे खेल को एक पेशे के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरी पत्नी, जिन्होंने हमारे बच्चों और मेरे लिए इंग्लैंड को छोड़ दिया।'

12 साल पहले खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

वसीफ जाफर कितने प्रतिभाशाली हैं यह सभी जानते हैं। मगर उन्हें भारतीय टीम में ज्यादा मौके नहीं मिले। जाफर के नाम 31 टेस्ट मैचों में 34.10 की औसत से 1944 रन दर्ज हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 11 अर्धशतक निकले। जाफर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2008 में खेला था, यह उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच भी था। क्योंकि वनडे उन्हें सिर्फ दो खेलने को मिले और आखिरी वनडे 2006 में खेला था।

After 25 years of playing professional cricket, time has come to say goodbye. Thank you @BCCI @MumbaiCricAssoc, VCA, my teammates, media and fans. This is my official statement. pic.twitter.com/xP3wL4u70s