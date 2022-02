नई दिल्ली (एएनआई)। कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्लास में हिजाब पहनने की मांग को लेकर इन दिनों तमाम छात्राएं सड़क पर हैं। ऐसे में हिजाब प्रकरण को लेकर आज शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार की खिंचाई। सरस्वती पूजा के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि स्टूडेंट्स के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े लाकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं। वह भेद नहीं करती।

By letting students&य hijab come in the way of their education, we are robbing the future of the daughters of India.



Ma Saraswati gives knowledge to all. She doesn&यt differentiate. #SaraswatiPuja